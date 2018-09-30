Манон Лєско: чим здивує повернення вистави на сцену Національної опери

Манон Лєско повертається на сцену Національної опери. Прем’єра відбулася у Києві 2009 року, її поставив сучасний італійський режисер Італо Нунціата. Майже 5 останніх років цю виставу на київській сцені не бачили.

Та з появою покоління нових талановитих артистів її відновили, а головну партію – чарівної Манон – виконала співачка світового рівня, народна артистка України Людмила Монастирська.

Читайте: Мерілін Монро вперше оголилася в кіно: знайдена втрачена сцена (18+)

Зворушливу історію про палке кохання і краї надій відтворив знаменитий композитор Джакомо Пуччіні 1893-го року. Чарівна Манон Лєско щиро покохала шляхетного, але незаможного юнака де Гріє. Та вона виявилася не готовою розділити з ним його бідність. Під впливом свого брата дівчина приймає залицяння старого скарбника Геронта й живе в його розкішному палаці. Але любов перемагає і дівчина тікає з коханим. Однак старий скарбник помстився: звинуватив дівчину у розпусті, заслав її до далекої ще незаселеної Америки. Закоханий юнак їде з нею, після довгих поневірянь закохані тікають до пустелі, де Манон помирає на руках де Гріє.

Для Людмили Монастирської пошили ексклюзивні костюми. Це був надзвичайно цікавий і творчий процес, каже художник-постановник Марія Левитська. Ідеї народжувалися під час репетицій.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Києві покажуть унікальний спектакль.

Опубліковано Вересень, 30 в 14:35



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.