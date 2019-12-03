Мар’їнка без світла – окупанти не підпускають електриків до трансформатора

Нова тактика морального тиску на українських оборонців, а заразом і на цивільних мешканців: у Мар’їнці окупанти вже більше тижня не дають дозволу електрикам підійти до трансформатора, аби ті могли відремонтувати лінію електропередач. Понад півсотні будинків лишаються без світла.

Армійці кажуть, що таким чином ворог намагається деморалізувати українське військо. А страждають – звичайні люди. Заряджати ліхтарики чи телефони місцеві ходять до армійців.

Читайте: Працюють з будь-яких висот: поблизу Мар’їнки активізувалися снайпери

Трансформаторна будка, до якої мають підійти ремонтники, знаходиться прямісінько перед спостережним постом бойовиків. Саме біля трансформатора нещодавно ворожий снайпер поцілив місцеву жінку, яка йшла з півторарічною дитиною. Прострілюється геть вся вулиця.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виглядає школа в Мар’їнці після обстрілів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.