Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Мар’їнка без світла – окупанти не підпускають електриків до трансформатора

Нова тактика морального тиску на українських оборонців, а заразом і на цивільних мешканців: у Мар’їнці окупанти вже більше тижня не дають дозволу електрикам підійти до трансформатора, аби ті могли відремонтувати лінію електропередач. Понад півсотні будинків лишаються без світла.

Армійці кажуть, що таким чином ворог намагається деморалізувати українське військо. А страждають – звичайні люди. Заряджати ліхтарики чи телефони місцеві ходять до армійців.

Читайте: Працюють з будь-яких висот: поблизу Мар’їнки активізувалися снайпери

Трансформаторна будка, до якої мають підійти ремонтники, знаходиться прямісінько перед спостережним постом бойовиків. Саме біля трансформатора нещодавно ворожий снайпер поцілив місцеву жінку, яка йшла з півторарічною дитиною. Прострілюється геть вся вулиця.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виглядає школа в Мар’їнці після обстрілів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Опитному згоріла живцем “кіборг у цивільному” Марія Горпинич
Шаман і духи на передовій: як потойбічні сили допомагають бійцям ООС
Ворог не припиняє вогонь на Донбасі – поранених бійців рятують під обстрілами
Смерть військового та обстріл мирного села: як минула доба на передовій
У Харкові від поранень помер командир 128-ї ОМБР Коростельов
Чи може БМП підбити танк: військові навчання біля передової
Буржуйки і душові: як бійці ЗСУ облаштовують побут на передовій
Облаштовують вогневі точки у цивільних будинках: хитрощі ворога на передовій

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка