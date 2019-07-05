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Факти / Відео / Україна

Мар’їнка під обстрілом: бойовики гатять із БМП-2 та гранатометів

Втрати на фронті: один військовий загинув і шестеро зазнали поранення. За добу окупанти 30 разів порушили режим припинення вогню. 11 разів із забороненої зброї.

Найбільше від артилерії та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Кримське, Опитне, Піски, Новгородське, Попасна. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики гатили поблизу Лебединського, Березового, Авдіївки, Водяного.

У Мар’їнці також не припиняються ворожі атаки. Понад 30 снарядів прилетіло в бік наших позицій із гармати БМП-2. Солдати і не пригадають, коли востаннє ворог застосовував подібне озброєння.

Солдати говорять, що ніяким миром тут і не пахне. Навпаки – йде ескалація конфлікту повним ходом зі сторони сепаратистів.

Читайте: Загострення на передовій: ворог гатить із артилерії різного калібру

Дістається час від часу цивільним. Солдати демонструють снаряди, які лише кілька метрів не долетіли до садиби. Попри смертельну небезпеку, кілька родин все ж живе у цьому районі Мар’їнки, що межує із самим Донецьком.

Місцеві теж відзначають посилення обстрілів. В двір однієї з місцевих мешканок прилетів снаряд від протитанкового гранатомета. Дивом ніхто не постраждав.

У промзоні Мар’їнки важко знайти вцілілу будівлю. Але бойовики не припиняють монотонно засипати наші позиції тоннами смертоносного металу. Особливо дошкуляє вогонь із автоматичного гранатомета.

До слова, Факти ICTV розповідали про життя людей на передовій.

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