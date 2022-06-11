Маріуполь на карантині. До кінця року від хвороб може загинути ще 10 тис. жителів

ВООЗ готується до спалаху холери в Маріуполі. Хоча поки про офіційно підтверджені випадки хвороби у місті окупаційна влада не каже. Та міський голова Вадим Бойченко припускає, що недужі вже є. Адже останні дні Маріуполь закритий на в’їзд та виїзд. Також окупанти заборонили людям купатися в морі.

А у Ростові на Дону підготували інфекційні відділення. Щоправда, лише для своїх військових. Тому без належного лікування через дизентерію та холеру можуть загинути ще 10 тис. маріупольців до кінця року.

Основною причиною розвитку інфекційних хвороб у місті є відсутність чистої води. Росіяни розбомбили міську систему водопостачання, очищення та каналізацію. Від травня окупанти намагаються дати воду до будинків, але через потрощені після боїв труби затоплює вулиці, розмиває могили та стихійні смітники у дворах. Також погіршує ситуацію спека.

– Люди набирають воду фактично з калюж, або з якихось технічних люків. Вони її кип’ятять, але чи достатньо цього кип’ятіння, щоб вбити ці бактерії, – зауважив депутат Маріупольської міськради Максим Бородін.

Холера гостра інфекція, поширюється через заражену воду та продукти. У разі виявлення, хворого потрібно одразу ізолювати, надати меддопомогу. Але у місті вціліла лише одна лікарня, маріупольських медиків практично не залишилося – виїхали або загинули.

– Ситуація загрозлива, ми сподіваємося що все ж таки в когось з окупантів вистачить клепки пустити в місто якщо не українську сторону, то хоч міжнародні організації, які зможуть якось приборкати епідеміологічну ситуацію, – каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Інфекціоністи кажуть, єдине, як маріупольці можуть подбати про себе – кип’ятити воду, а усі овочі та фрукти обдавати окропом. Сподіваються, окупанти все ж будуть намагатися приборкати інфекцію, аби вона не поширилась в Росію.

Українські ж медики наголошують, що наші інфекційні лікарні та лабораторії готові в усіх областях. Якщо вчасно виявити інфікованого, масового поширення холери не буде.

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