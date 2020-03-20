Марлева пов’язка замість балаклави: як бійці ЗСУ захищаються від коронавірусу

Замість балаклави – марлева пов’язка. Бійці на передовій боронять Україну від окупанта, а себе – від вірусу.

Солдати отримали від Генерального штабу телеграму з інструкцією, як вберегтися від недуги: обмеження спілкування, обмеження зібрань крупних підрозділів тощо.

Такі застереження воїнів не обтяжують – говорять, що і не до таких засобів захисту звикали. Шолом і бронежилет – повсякденне вбрання на війні. Щоправда, рятує від іншої напасті – русского мира.

Докладніше у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог на передовій вкотре застосував тактику випаленої землі.

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