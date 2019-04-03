Марлону Брандо могло б бути 95! Оскар і які ролі грав

Його називають одним з найвеличніших акторів кіно і без перебільшення улюбленцем жінок — сьогодні могло б виповнитися 95 років Марлону Брандо. За півстоліття своєї кар’єри, кого він тільки не грав: революціонера, римського воєначальника, байкера, дона мафії і звичайного працівника. Водночас, особистий світ актора, був не менш популярним і насиченим подіями, ніж на екрані.

Лише того, хто йде своєю дорогою, ніколи та ніхто не обжене!

Харизматичний, скандальний і талановитий. Марлон Брандо завжди йшов своєю дорогою. Був хуліганом у школі, до кіно працював офіціантом, продавцем у магазині, оператором ліфта і простим хліборобом.

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А вже дорослим підкорив жінок і глядачів усього світу. Фільм Трамвай бажання вважають саме тим, що розкрив усю його харизму та майстерність.

Бездоганний на екрані, Брандо в житті був скандалістом. Боровся за свої права, конфліктував з режисерами й операторами, навмисне запізнювався і затримував знімальний процес.

В особистому житті Брандо був таким же феєричним, як у кіно. Друзів мав небагато і славився характером непростим. Тричі одружувався. Мав одинадцять дітей. І цілу купу романтичних стосунків, сам казав, що серед його обраниць була навіть Мерилін Монро.

До слова, історія успіху Джастіна Тімберлейка.

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