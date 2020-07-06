Мармуровий сом в Україні: де розводять екзотичну рибу та ціна

Колишня занедбана свиноферма на Хмельниччині перетворилась на акваферму для екзотичного африканського сома. Зробити басейни і розводити рибу вигадали керівники місцевого господарства.

Свою справу започаткували ще три роки тому. Керівники тамтешнього господарства зрозуміли, що українців треба дивувати і якнайкраще для цього підійшов мармуровий сом.

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Цю рибу вважають екзотичною, а страви з неї полюбляють в усьому світі. Власники акваферми розповідають, що навіть вдома можна виростити цю надзвичайно смачну рибину.

Достатньо приміщення із постійною температурою у 28 градусів та величезний чан, де риба зможе рости.

Однак на першій фермі сомів не зупинились лише на вирощувані. Там винайшли навіть кілька власних рецептів смачної ковбаси із сома, яка вже продається в Україні.

Сом із Хмельницької акваферми коштує 75 грн за кілограм. Його можуть здешевити і власні корми, які вже розробляють на фермі. Все для того, аби смачним і корисним м’ясом риби могли посмакувати якомога більше українців.

Зменшення популяції риби в Україні

Через засуху нині чималі проблеми мають рибні господарства. Дехто каже, що риби може не бути взагалі. Бо після безсніжної зими ставки не можуть на повну заповнитись водою. Через маловоддя річок розмноження риби під серйозною загрозою, оскільки їй ніде нереститися.

За твердженням вчених, 90% видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності – зокрема, щука, судак та сом. Через постійну засуху Південний Буг за два останні роки майже перетворився на струмок. Тож і рибне господарство сходить нанівець.

В Україні лишилося лише чотири державні рибні господарства. Торік вони випустили у водойми 15 млн штук малька, та це лише 10% від потреби.

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