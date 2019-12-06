Машина времени дала юбілейний концерт у Києві – як це було

У Києві пройшов концерт гурту Машина времени, якому цього року виповнюється 50 років. Тож музиканти зараз у великому міжнародному турі.

В Україні побували вже в Кривому Розі, Запоріжжі, Києві, попереду Одеса, а далі Молдова. Основна трійка гурту – Андрій Макаревич, Олександр Кутіков та Валерій Єфремов не розлучаються вже сорок років. За цей час створили десятки альбомів, сотні хітів.

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Лідер гурту Андрій Макаревич не раз відкрито говорив на підтримку України, вважає Крим окупованим. Ще влітку 2014 року він побував із благодійним концертом у звільненому Слов’янську та Святогірську.

Факти ICTV раніше писали про те, що My Chemical Romance анонсував концерт.

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