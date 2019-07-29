Машини по вікна у воді, проїзди під мостами затоплені – негода у Києві

Спеку вихідних освіжили зливи, грози та шквали. У Києві по обіді короткий, але раптовий дощ з грозою буквально за 15 хвилин наробив чимало лиха, машини по вікна стояли у воді, проїзди під мостами перетворились на глибоководні ріки.

Як завжди стічна каналізація дуже швидко забилась і вода текла всюди бурхливим потоком, Київ став у затор. На деяких ділянках машини не їхали, а просто пливли.

До станції метро Шулявська дістатися без чобіт – нереально. Велика вода за собою не просто несла сміття, але й руйнувала бруківку. Все виглядало, наче після мінометного обстрілу.

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Та найбільший колапс – біля станції метро Дорогожичі. Автомобільний тунель відремонтували торік після чергового потопу. Але насоси, які там стоять, не змогли вчасно відкачати воду. Тож сміливці, які ризикнули подолати стихійне озеро, дуже пошкодували.

Рівно рік тому, на цьому ж місці була аналогічна ситуація. Але тоді чиновники переконували: по трансформатору вдарила блискавка і насоси вимкнулися. Тоді ж у всіх проблемах столична мерія звинуватила небесну канцелярію. Але пообіцяли, що більше у столиці такого не повториться.

У КМДА заявили , що наслідки ліквідовують майже 250 рятувальників. Насамперед вони мають відкачати воду з переходів та підземки. А ще прибрати десятки дерев. Бо під час зливи вітер у деяких районах виривав їх з корінням. Поки що в мерії аналізують наслідки негоди і обіцяють згодом повідомити про її масштаби.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ураган і злива зірвали випускний бал в Ізмаїлі.

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