Маска й позитивні тони: модні тренди та кольори весни-літа 2021

Сірий та жовтий є основним трендом сезону весна-літо 2021 року. Такий суперечливий тандем обрав американський інститут кольору Pantone.

Психологи запевняють, що таке поєднання символізує силу та позитивний настрій, яких так бракує людям під час пандемії.

– Жовтий – колір надії та перспективи. Він здатний лікувати депресію й спрямовувати людину до мети, – пояснює психолог Тетяна Ровна.

Жінкам експерти радять обов’язково мати в гардеробі широкі штани, а чоловікам – не цуратися оранжевих та червоних відтінків, а також комбінувати жакети й штани з футболкою або сорочкою того ж кольору.

Крім іншого, модними кольорами весни-літа 2021 року будуть нейтральні відтінки хакі, фіолетовий та рожевий.

Окремий акцент варто зробити на деталі, що привертають увагу. Беззаперечним трендом уже другий рік поспіль є маска.

– Можна мати мінімум гардеробу, доповнювати все масками, і буде абсолютно різний настрій, – запевняє дизайнер Дарія Донець.

Данина карантинному гардеробу, до якого всі встигли звикнути ще минулої весни, – спортивні напівдомашні штани.

– Ще п’ять років тому такий стиль існував окремо. Але зараз все з дому пішло на вулиці. Бум піжам. Усі хочуть тільки цього, – розповідають про зміну вподобань дизайнери Олена Ворожбит та Тетяна Земскова.

Та пропри все, спеціалісти радять не заглиблюватися в модні тенденції, а вирішувати самостійно, хто ви є та що хочете висловити своїм одягом і способом життя.

Модні кольори весни-літа 2021

15 березня Інститут кольору США Pantone затвердив вісім основних відтінків, а також сформував так званий Літній букет та добірку трендових кольорів під назвою П’янкі.

Детальніше ознайомитися із модними кольорами весни-літа 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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