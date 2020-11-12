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Маска у громадському транспорті: де українці порушують правило найчастіше

Попри посилення карантину в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом, українці продовжуються нехтувати засобами безпеки та перебувають у громадському транспорті без масок.

Найчастіше порушують правила у приміських електричних потягах, трішки краща ситуація у маршрутках та потягах далекого сполучення.

Водії, кондуктори та провідники у громадському транспорті слідкують за дотриманням маскового режиму, але слухають їх далеко не всі.

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Ситуацію може змінити закон, згідно з яким, за відсутність та неправильне носіння маски каратимуть штрафами. Порушникам загрожують грошові стягнення від 170 до 255 грн.

Штрафи за відсутність маски

5 листопада Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України ухвалив проект закону №3891, яким запропонував штрафувати за відсутність маски.

6 листопада Рада підтримала документ.

Від чого залежатиме сума штрафу за відстуність маски, читайте на Фактах ICTV.

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