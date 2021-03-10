Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Масковий скандал у Німеччині: двох депутатів звинувачують у лобіюванні контрактів

У Німеччині двох депутатів із правлячої коаліції ХДС-ХСС звинувачують у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок на сотні тисяч євро.

Один із депутатів уже склав мандат, другий відмовився це робити, але запевнив, що на наступних виборах не балотуватиметься.

Тим часом німецькі ЗМІ припускають, що в лобіюванні контрактів на маски могло брати участь більше депутатів.

Скандал, вочевидь, зіб’є рейтинги ХДС-ХСС на федеральних виборах, призначених на вересень, де вперше за багато років Ангели Меркель не буде серед кандидатів на посаду канцлера.

У Німеччині продовжили локдаун по всій країні до 28 березня, аби стримати розповсюдження коронавірусної хвороби.

Детальніше про продовження локдауну в Німеччині читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збитки на мільйони євро: у Німеччині шахраї ошукали програми допомоги бізнесу
Збитки на мільйони євро: у Німеччині шахраї ошукали програми допомоги бізнесу
Частка заражень британським штамом Covid-19 в Німеччині понад 40%
Частка заражень британським штамом Covid-19 в Німеччині понад 40%
У Німеччині дозволили вакцину AstraZeneca для людей 65+
У Німеччині дозволили вакцину AstraZeneca для людей 65+
Німеччина продовжила локдаун до кінця березня
Німеччина продовжила локдаун до кінця березня
Нехай обміняє на регіони Словаччини: Кулеба відреагував на жарт словацького прем’єра
Нехай обміняє на регіони Словаччини: Кулеба відреагував на жарт словацького прем’єра
Чи може носіння маски зашкодити здоров’ю – дослідження
Чи може носіння маски зашкодити здоров’ю – дослідження
У США не підтвердили переговори з Німеччиною щодо Північного потоку-2
У США не підтвердили переговори з Німеччиною щодо Північного потоку-2
Німеччина перевірила зразки з України на наявність штамів Covid-19 – результати
Німеччина перевірила зразки з України на наявність штамів Covid-19 – результати
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка