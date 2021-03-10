Масковий скандал у Німеччині: двох депутатів звинувачують у лобіюванні контрактів

У Німеччині двох депутатів із правлячої коаліції ХДС-ХСС звинувачують у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок на сотні тисяч євро.

Один із депутатів уже склав мандат, другий відмовився це робити, але запевнив, що на наступних виборах не балотуватиметься.

Тим часом німецькі ЗМІ припускають, що в лобіюванні контрактів на маски могло брати участь більше депутатів.

Скандал, вочевидь, зіб’є рейтинги ХДС-ХСС на федеральних виборах, призначених на вересень, де вперше за багато років Ангели Меркель не буде серед кандидатів на посаду канцлера.

У Німеччині продовжили локдаун по всій країні до 28 березня, аби стримати розповсюдження коронавірусної хвороби.

Детальніше про продовження локдауну в Німеччині читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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