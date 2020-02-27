Маски і безконтактний градусник – як вимірюють температуру на КПВВ у зоні ООС

26 лютого загинув один наш військовий – він підірвався на невідомому пристрої. Ще двоє поранені.

Бойовики відкривали вогонь 10 разів, зокрема – із забороненої Мінськими угодами зброї. Поблизу Мар’їнки двічі гатили з міномета калібру 120 мм. Неспокійно було і неподалік Павлополя, Авдіївки та Новотошківського. Там ворог застосував великокаліберні кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.

На лінії розмежування прикордонники посилили заходи безпеки. Відсьогодні на всіх КПВВ людям, які прибувають на підконтрольну Україні територію, почали вимірювати температуру.

Докладніше дивіться у сюжеті Тетяни Уралової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить температурний скринінг на кордоні України.

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