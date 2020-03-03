Маски не захищають: 4 правила, як вберегтись від коронавірусу

У МОЗ наголошують, що медичні маски від коронавірусу не захищають. І закликають українців звернути увагу на інші засоби захисту. А уряд навіть запустив спеціальний сайт з інформацією щодо хвороби.

Колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун вкотре нагадує – зберігайте спокій, допомагайте одне одному і зважайте на здоровий глузд.

Пам’ятайте, що інформаційна гігієна, критичне мислення і здоровий глузд роблять вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб.

Прості правила рятують життя. Тож лікарі нагадують – часто і ретельно мийте руки з милом протягом 20-30 секунд. Якщо такої можливості немає, використовуйте антисептик для рук із вмістом спирту 60-80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, особливу увагу приділити нігтям.

Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота – саме через слизові відбувається зараження. Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу. Вірус не циркулює у повітрі ,тому традиційні аптечні маски не є панацеєю проти хвороби.

Факти ICTV раніше писали про те, чим схожі грип та коронавірус, і що небезпечніше для українців.

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