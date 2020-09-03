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Масова вакцинація українців: рекомендації лікарів та що допоможе від Covid-19

Лікарі закликають людей вакцинуватися від звичайного грипу. Адже якщо організм його підхопить – ослабне і буде дуже вразливий для коронавріусу.

Доки вакцини від коронавірусу немає, важливо убезпечити себе від інших недуг. З початком епідемії рівень вакцинації в Україні та в усьому світі впав. Зараз намагаються надолужити втрачене.

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Торік від грипу вакцинувалося приблизно 300-400 тис. українців, цього року МОЗ хоче збільшити показник  – до 1,5 млн. А також – закупити за державні кошти вакцини для груп ризику, зокрема, лікарів та вчителів. Решті охочих доведеться придбати препарат власним коштом.

Окрім коронавірусу та грипу, нікуди не зникли кір, кашлюк, поліоміеліт. У столичній поліклініці  – нині черги на планову вакцинацію. Після кількох місяців тривожного затишшя, люди нарешті знову щепляться.

Після торішнього спалаху кору, в Україні знову фіксують сотні випадків заражень. У Центрі громадського здоров’я кажуть, що це ще не всі загрози.

Від кашлюку, дифтерії та правцю нині вакцинували половину цільової групи і до кінця року є шанс вийти на показники минулого року, а це трохи більше 80%. А от від кору, найімовірніше, вже не встигнуть щепити навіть як 2019 року.

Медики закликають не зволікати і зробити всі необхідні щеплення. Підготуватися треба і лікарням – щоб прийшовши на вакцинацію, люди не підхопили коронавірус.

Поради медиків щодо профілактики від коронавірусу

Медики застерігають українців від самолікування. Адже багато хто нині скуповує ліки в аптеках про запас та для профілактики. Особливо обережними слід бути з антибіотиками – не вживати їх без призначення лікаря.

Коли епідемія коронавірусу тільки почалась, українці змітали з аптечних полиць мішки з медикаментами. Найбільше брали противірусні, жарознижувальні, вітаміни, цинк та антибіотики.

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