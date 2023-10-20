Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Масована атака на Херсонщину | Залужний в Авдіївці | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Результати розмови Зеленського з Байденом.
— Звернення Байдена про важливість допомоги Україні та Ізраїлю.
— Залужний відвідав Авдіївський напрямок.
— Історія 19-річної бойової медикині.
— Масований обстріл Херсонщини.
— Відбудова Миколаївщини.
— Окупанти роздають відібране житло українців.
— Вироки для колаборантів.
— Грибар на Житомирщині знайшов склад БК.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 07:30 (20.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.