Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му
Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Потужний вибух пролунав у Миколаєві – що відомо;

– Окупаційна влада у Севастополі офіційно оголосила повітряну тривогу – у місті працювала ППО;

– Перший ліквідований воєначальник такого високого рангу – ССО підтвердили суттєві втрати ворога;

– Володимр Зеленський подякував США за отримання танків Абрамс – скільки їх прибуде ще;

– Росіяни атакували Херсонщину – загинули двоє чоловіків та одна жінка;

– Одна з наймасованіших атак росіян на Одесу – які наслідки;

– Очільник Незалежної міжнародної комісії ООН Ерік Месе оприлюднив нові факти воєнних злочинів росіян на окупованих територіях;

– У Вінниці громадська організація адаптовує бійців, які на війні втратили зір – як все відбувається;

– В окупованому місті Сорокиному на Луганщині знищено склад боєприпасів окупантів;

– Половину дров від потреби країни вже нарізали лісоруби – скільки планують заготовити.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 00:00 (25.09.2023).

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Більше відео
Політика Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь