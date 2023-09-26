Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– Потужний вибух пролунав у Миколаєві – що відомо;
– Окупаційна влада у Севастополі офіційно оголосила повітряну тривогу – у місті працювала ППО;
– Перший ліквідований воєначальник такого високого рангу – ССО підтвердили суттєві втрати ворога;
– Володимр Зеленський подякував США за отримання танків Абрамс – скільки їх прибуде ще;
– Росіяни атакували Херсонщину – загинули двоє чоловіків та одна жінка;
– Одна з наймасованіших атак росіян на Одесу – які наслідки;
– Очільник Незалежної міжнародної комісії ООН Ерік Месе оприлюднив нові факти воєнних злочинів росіян на окупованих територіях;
– У Вінниці громадська організація адаптовує бійців, які на війні втратили зір – як все відбувається;
– В окупованому місті Сорокиному на Луганщині знищено склад боєприпасів окупантів;
– Половину дров від потреби країни вже нарізали лісоруби – скільки планують заготовити.
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