Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
МАСОВАНА атака на УКРАЇНУ: вже відомо про 5 ЗАГИБЛИХ | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
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