Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Масове отруєння на базі відпочинку Медик-2 на Одещині: причина та стан дітей

Півсотні дітей потрапили до лікарні на Одещині. Діти приїхали відпочивати на базу відпочинку з Київщини до Сергіївки.

У дітей почали з’являтися під вечір нудота, слабкість та температура.

Зі слів батьків, адміністрація бази власними силами намагалася лікувати дітей, втім кількість хворих поступово збільшувалася. Загалом за ніч госпіталізували 46 хлопців і дівчат віком від 9 до 17 років.

Пізніше лікарі госпіталізували ще п’ятьох дітей. У них взяли всі необхідні аналізи й за попередніми даними – це  харчове отруєння. Зараз стан здоров’я хворих майже нормалізувався.

Читайте: 2 місяці у комі і смерть. Наслідки отруєння дівчинки у таборі Славутич

Перелякані батьки впевнені, що причиною розладу шлунку стала їжа. Однак адміністрація бази відпочинку з цим не згодна.

Батьки поступово з’їжджаються до лікарень та забирають дітей додому. До бази відпочинку Медик-2 повертатися не хочуть. Причини масового отруєння розслідують працівники Держпродспоживслужби.

Результати аналізів будуть відомі лише в неділю, а тим часом на реабілітацію дітей необхідно від 3 до 5 днів.

До слова, Факти ICTV розповідали про масове отруєння у Львові.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У таборі під Одесою отруїлися 46 дітей
Отруєння туристів на Прикарпатті – у лікарні вісім людей
Таргани та 20-річні простирадла: умови оздоровчого табору у Коблевому
Отруєння дітей у Коблево: у таборі Салют виявлені порушення
У Коблево 16 дітей госпіталізували через отруєння в таборі
У київському суші-барі отруївся чоловік
Купалися в озері: у Рубіжному до лікарні з отруєнням потрапили 27 людей
Жар, параліч і смерть. Топ-5 літніх хвороб: симптоми та лікування

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка