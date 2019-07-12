Масове отруєння на базі відпочинку Медик-2 на Одещині: причина та стан дітей

Півсотні дітей потрапили до лікарні на Одещині. Діти приїхали відпочивати на базу відпочинку з Київщини до Сергіївки.

У дітей почали з’являтися під вечір нудота, слабкість та температура.

Зі слів батьків, адміністрація бази власними силами намагалася лікувати дітей, втім кількість хворих поступово збільшувалася. Загалом за ніч госпіталізували 46 хлопців і дівчат віком від 9 до 17 років.

Пізніше лікарі госпіталізували ще п’ятьох дітей. У них взяли всі необхідні аналізи й за попередніми даними – це харчове отруєння. Зараз стан здоров’я хворих майже нормалізувався.

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Перелякані батьки впевнені, що причиною розладу шлунку стала їжа. Однак адміністрація бази відпочинку з цим не згодна.

Батьки поступово з’їжджаються до лікарень та забирають дітей додому. До бази відпочинку Медик-2 повертатися не хочуть. Причини масового отруєння розслідують працівники Держпродспоживслужби.

Результати аналізів будуть відомі лише в неділю, а тим часом на реабілітацію дітей необхідно від 3 до 5 днів.

До слова, Факти ICTV розповідали про масове отруєння у Львові.

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