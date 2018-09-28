Масове отруєння в Макіївці: хто винний та чому “влада” “ДНР” все приховує

Масове отруєння водопровідною водою в окупованій Макіївці. Кількість отруєних місцева “влада” приховує.

Людям заборонили цією водою навіть мити посуд та кухонні поверхні. Марганець, яким дезінфікували воду, осів на внутрішніх поверхнях труб. Тож вирішити проблему може лише повна їхня заміна. Але грошей на це в окупантів немає, тож у “ДНР” труби просять, як гуманітарну допомогу від Росії.

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Вода у кранах жителів мутна і з запахом через зношеність мереж. Однак донецькі ватажки своєю версією здивували. Люди потруїлись, бо на фільтрувальних станціях закінчився хлор.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Макіївці (Донецька область) сталося масове отруєння місцевих жителів питною водою.

Опубліковано Вересень, 28 в 21:38



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