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Масове тестування на Covid-19 в Україні: чи потрібне та скільки коштуватиме

Минулих вихідних Словаччина вже вдруге провела масове тестування населення. Громадян обстежували швидкими тестами на антиген у два етапи.

За попередніми підрахунками, позитивний результат отримали 1% жителів, вірус у них протікав безсимптомно. Щодо того, чи варто подібну ініціативу впроваджувати в Україні, тривають дискусії.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, це дуже дорого. Словаччині з населенням 5,5 млн людей тестування коштувало €43 млн.

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Міністерство підрахувало, що протестувати українців коштуватиме орієнтовно 120 млрд грн. До того ж є ймовірність похибки тестів на антиген.

Однак активісти провели свої підрахунки, і у них вийшло значно менше – 4,5 млрд грн.

В Україні скасовують планові операції

Українські лікарні припиняють проведення планових операцій. Лікарі надаватимуть допомогу тільки хворим на коронавірус та ургентним пацієнтам.

Про це повідомив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар країни.

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