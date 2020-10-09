Масове тестування та виявлення усіх контактних: як у Франції долають Covid-19

Франція входить до топ-10 найкращих систем охорон здоров’я у світі і зокрема завдяки державній системі соціального страхування Асюранс Маладі, яка покриває практично всі витрати на лікування коронавірусу, включно з безкоштовним тестом.

В компанії також дізнаються про всю інформацію у хворого – з ким він контактував та де був. Це все заносять у спеціальну програму. Проте не всі французи раді розпитуванням, деякі відмовляються від самоізоляції, інші ж взагалі не відповідають на дзвінки.

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У Франції щотижня 1,2 млн людей роблять тест на коронавірус. Але якщо з повнолітніми проблем немає, то з дітьми ситуація інша. Французькі медики кажуть, що немає жодних підтверджень, що діти переносять вірус, а тому початкові класи в державі працюють у звичному режимі. Єдине правило – якщо в одному класі три випадки захворювання у дітей з різних сімей, то клас закривають на сім днів.

Проте навіть такі заходи не рятують від коронавірусних спалахів. Напередодні у Франції виявили майже 19 тис. хворих за добу. Це рекордний показник від початку пандемії. У Ліоні оголосили найвищий рівень небезпеки.

Проте французький уряд не поспішає переходити на жорсткий карантин, а наголошує на тому, що громадян доведеться навчитись жити з хворобою. Бо інакше локдаун вб’є економіку країни.

Окрім того, ситуація з коронавірусом загострюється не лише в Україні, де 8 жовтня виявили понад 5 тис. нових випадків, але й у світі.

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