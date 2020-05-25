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Масове вбивство на Житомирщині: стрілка відправлять на психіатричну експертизу

Підозрюваного в масовому вбивстві на Житомирщині відправлять на психіатричну експертизу. Ідеться про розстріл сімох чоловіків 22 травня. У злочині підозрюють Анатолія Захаренка – орендатора  місцевого ставка, біля якого й сталось вбивство.

Нагадамо, компанія відпочивала біля водойми, восьмеро екс-атошнинікв і волонтерів дружили із Захаренком уже 10 років.  Уночі орендатор ставка посварився з двома друзями і застрелив їх, а потім постріляв і ти, хто вже відпочивав у наметі.

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