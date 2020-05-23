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Масове вбивство на Житомирщині: стрілку обрали запобіжний захід

Два місяці тримання під вартою без права внесення застави – Анатолію Захаренку обрали запобіжний захід. Суддя повністю задовольнив вимоги прокуратури.

Обвинувачений у розстрілі сімох людей на Житомирщині, за словами слідчих, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за зберігання зброї. Засідання проходить із посиленими заходами безпеки – до залу чоловіка доправили під конвоєм у бронежилеті та захисній касці.

Аби уникнути самосуду, його покази судді заслухали у закритому режимі. Будівлю суду охороняють майже півсотні копів. Сам Захаренко заявив, що це була самооборона і не він брався за зброю першим.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Геращенко назвав попередній мотив масового вбивства на Житомирщині.

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