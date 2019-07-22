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Масові обшуки в Кабміні, ДПС і ДФС – причина

Укроборонпром знову в центрі скандалу. Силовики встановили факт розкрадання майже семи мільйонів доларів США в оборонній сфері.

Нині тривають масові обшуки в Кабміні,  Держприкордонслужбі, Державній фіскальній службі,  а також на підприємстві Укроборонпрому – Спецтехноекспорт.

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Контрозвідка, СБУ і Генпрокуратура вилучають документи та предмети для доказової бази. Сім мільйонів доларів  вкрали при укладанні контракту з іноземною компанією на постачання  прикордонникам підвісної системи раннього виявлення.

Відкрито кримінальне провадження і зараз тривають активні слідчі дії.

До слова, обшуки у Фонді держмайна: в НАБУ розкрили деталі.

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