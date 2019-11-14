Масові звільнення чиновників. Кабмін планує скоротити 10% держслужбовців

Наступного року в Україні поменшає держслужбовців, таку реформу ініціював Президент. Володимир Зеленський поставив завдання скоротити чисельність чиновників на 10%.

Попередньо відомо, що під скорочення потрапить 18,5 тис. посад. У Кабміні із цифрами поводяться вкрай обережно, зауважуючи, що це не кількість звільнених, а просто деякі вакансії зараз порожні і просто ліквідуються.

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Підрахувати, у яку суму виллються скорочення і скільки завдяки йому вдасться зекономити – поки теж складно. Водночас, можновладці кажуть, що зроблять усе, аби залишити чи залучити на державну службу тих, хто готовий не просто слухатись вказівок, а проявляти ініціативу та вчитися.

У службі зайнятості із людьми вже працюють. Морально готують ставати юристами, бухгалтерами чи економістами, а деякі підприємства нібито навіть обіцяють забезпечити житлом, якщо доведеться переїхати.

Після звільнення держава платитиме гроші й допомагатиме з пошуком роботи. Та все ж закликають держслужбовців уже шукати роботу самим.

Нагадаємо, голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев під час брифінгу розповів про пріоритети на посаді та за яким принципом планує звільняти держслужбовців.

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