Масові звільнення поліцейських: причина і що робить керівництво

З восьми сотень львівських патрульних першого набору, половина вже написала заяви на звільнення – за власним бажанням. Крива буква закону, що зв’язує руки, а також низькі зарплати і понаднормові навантаження змушують копів шукати щастя в інших професіях.

Причини різні, результат один – звільнення. Лілія подалась у нову поліцію однією з перших. Власний бізнес жінка поміняла на темно-синю форму. Але вже через два роки жінка поклала рапорт на стіл. Каже, правоохоронці не захищені перед екстремальними ситуаціями, які стаються часто.

Аварія, машина – вщент, а у водія – лише кілька зламаних пальців. Врятували подушки безпеки. Поліціянти зізнаються, таких стресових ситуацій у них з десяток щодня.

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Працювати за ідею, не отримуючи обіцяного, важко, зізнається активістка Наталія. Вона із колегами відбирала поліцейських 2015-го. Каже, тоді копи готові були працювати понаднормово.

– 10 тисяч, а з цього року – 12 тисяч зарплата патрульного, напевно, це середня зарплата. Але для мене вона є занизька, – зізнаються патрульні.

До слова, на вулиці Києва вийшли мобільні патрулі швидкого реагування.

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