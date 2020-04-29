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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Масові звільнення попереду: як працюватимуть підприємства, коли знімуть карантин

Ще кілька місяців тому на Чортківській філії японсько-німецької компанії кипіла робота. Там виготовляють кабелі для автомобілів концерну Volkswagen. В Україні підприємство працює вже 14 років, має 4 заводи – у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому та Чорткові.

На закупівлю масок і рукавичок витратили кілька мільйонів гривень. Але це копійки порівняно з втратами від простою. Із майже семи тисяч працівників нині ходять на роботу трохи більше тисячі. На підприємстві організували контроль і температурний скринінг. У приміщенні – максимальний захист і дистанція.

Через пандемію економісти прогнозують зниження попиту на машини. Німецьким автовиробникам доведеться скоротити виробництво на 10-15%. Замовлення в Україні також зменшиться. Навіть за оптимістичних прогнозів на підприємстві доведеться звільнити тисячу людей.

Докладніше про роботу підприємств в Україні під час карантину дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин та Мирослави Прокопюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виживає ресторанний бізнес на карантині.

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