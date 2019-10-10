Масштабна операція на Львівщині: СБУ, ДБР і ГПУ шукають нелегальний брендовий одяг

На Львівщині тривають масштабні обшуки. Там силовики від ранку навідалися до митників, фіскалів і підприємств, які займаються завезенням в Україну вживаного одягу. Загалом же за даними Державного бюро розслідувань, нині в регіоні відбувається понад 40 обшуків.

До облав задіяні спецпризначенці СБУ, ДБР та ГПУ. Детективи шукають документи, що підтверджують схеми нелегального ввезення в Україну брендового одягу. За попередньою інформацією слідчих компанії ввозили на нашу територію дорогий новий одяг, але в документах вписували, що він вживаний.

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Митний контроль товар проходив зовсім за іншою процедурою. До того ж, кордон він перетинав, лише у певний час, коли там працювали правильні митники та фіскали.

Як наслідок, Україна недоотримала понад мільйон гривень до бюджету. Про затриманих силовики, поки що не повідомляють.

Нагадаємо, екс-нардепа та колишнього власника банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго оголосили в розшук.

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