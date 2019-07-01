Масштабна повінь у Росії: семеро загиблих, дев’ятеро зникли безвісти

В Іркутській області Росії триває масштабна повінь.

Загинули щонайменше 7 осіб, 9 вважаються зниклими безвісти. Ще понад 150 постраждалих – в лікарнях. Серед них 35 дітей.

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З найбільш постраждалих районів евакуювали понад тисячу людей. Причиною затоплення стали дощі. Річки – і до того переповнені талою водою з гір – вийшли з берегів. Серйозно пошкоджено інфраструктуру.

Тільки дорогам повінь завдала шкоди на понад $12,5 млн, сільському господарству – більш, як на $4,5 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки повеней на Закарпатті.

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