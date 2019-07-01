Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

Масштабна повінь у Росії: семеро загиблих, дев’ятеро зникли безвісти

В Іркутській області Росії триває масштабна повінь.

Загинули щонайменше 7 осіб, 9 вважаються зниклими безвісти. Ще понад 150 постраждалих – в лікарнях. Серед них 35 дітей.

Читайте: Масштабні повені у Сербії: затопило 300 будинків і 13 мостів, є загиблий

З найбільш постраждалих районів евакуювали понад тисячу людей. Причиною затоплення стали дощі. Річки – і до того переповнені талою водою з гір – вийшли з берегів. Серйозно пошкоджено інфраструктуру.

Тільки дорогам повінь завдала шкоди на понад $12,5 млн, сільському господарству – більш, як на $4,5 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки повеней на Закарпатті.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії через зливи затопило 13 населених пунктів: місто Тулун опинилося під водою
УЄФА не розводитиме клуби з Грузії та Росії при жеребкуванні єврокубків
Росія в ПАРЄ: чому Україні варто очікувати послаблення санкцій проти РФ
Скандальний український арбітр працюватиме на матчах чемпіонату Росії
Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД
WADA анонсувала понад 100 допінгових справ проти росіян
У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”
Збитий Boeing над Донбасом: чи відповість Росія за катастрофу МН17

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка