Масштабна пожежа у Вінниці | Евакуація українців із сектора Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Масований обстріл Херсонщини: є загиблий.

— Звільнення Роботиного: спогади військових.

— Евакуація українців із сектора Гази.

— Реакція ЄС на удар РФ по судну Ліберії.

— Операція Ізраїлю в секторі Гази.

— Масштабна пожежа у Вінниці.

— Релокація підприємств у Калуш.

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