Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Масштабна пожежа у Вінниці | Евакуація українців із сектора Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Масований обстріл Херсонщини: є загиблий.
— Звільнення Роботиного: спогади військових.
— Евакуація українців із сектора Гази.
— Реакція ЄС на удар РФ по судну Ліберії.
— Операція Ізраїлю в секторі Гази.
— Масштабна пожежа у Вінниці.
— Релокація підприємств у Калуш.
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