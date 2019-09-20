Масштабні марші на захист клімату пройшли у Києві та світі

У Києві сьогодні відбувся масштабний марш на захист клімату. Участь взяли діти і молодь з 20 міст України.

Це частина міжнародної акції, приуроченої до спеціального саміту ООН з питань клімату, який відбудеться в Нью-Йорку 23 вересня. Учасники зібрались на Михайлівській площі і провели там мітинг.

Активісти озвучили 6 вимог. Україна має повністю перейти на відновлювальні джерела енергії до 2050 року, відмовитись від викопного палива, припинити дотувати промислове тваринництво з державного бюджету. А ще – припинити використовувати в Україні одноразовий пластик, сортувати відходи і запровадити в містах громадський електротранспорт.

Учасники передали їх міністру енергетики та захисту довкілля і представнику офісу президента.

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Та демонстрації на захист клімату відбулися по всьому світу, на вулиці вийшли мільйони людей.

Зокрема в Австралії – понад 300 тис. мітингувальників. Люди прагнуть привернути увагу до можливих катастрофічних наслідків потепління. Наступні півтора року – вирішальні для планети. За цей час необхідно домовитися про скорочення викидів вуглецю на 45% до 2030 року.

Інакше – стануться незворотні кліматичні зміни. Акції відбулися і в Європі. Німецькі активісти встановили шибениці в центрі Берліна. Самі ж стали під ними на брилі льоду. Так хотіли показати наскільки небезпечне потепління для жителів Землі. Марші за клімат розпочала 16-річна школярка Грета Тунберг.

Щоп’ятниці вона замість уроків приходила до шведського парламенту. Вимагала рішучих дій для запобігання глобальному потеплінню.

До слова, у неділю, 15 вересня, в 24 містах України відбувалися марші на захист тварин.

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