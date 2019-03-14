Масштабні навчання в Азовському морі – завдання і техніка

Масштабні навчання пройшли в Азовському морі. Українські моряки відбили можливу агресію ворога. До речі, російський прикордонний корабель провокував наших вояків. Спершу стояв на дрейфі, а потім наблизився до наших вод і терміново приготувався до бою.

За легендою, ворог із півночі заслав диверсантів і намагається захопити летовище. Кілька хвилин – і вертольоти вже в небі. Ворога знешкоджено. Гвинтокрили приземляються.

Наступний пункт призначення – Маріуполь. Малі броньовані катери вирушають із порту, бо там Росія в рази підвищила свою активність.

У відкритому морі починаються навчання. Пара тих самих МІ-24, що відбивала атаку біля аеродрому, допомагає у морі.

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Усі цілі вражено. Екіпажі українських суден відпрацювали на відмінно. І коли вони вже повертались, дорогою знову чатує російський корабель. Він дрейфує, але потім різко намагається наблизитися до них і спровокувати.

Перевіряє зброю, ніби грає м’язами. У морі могла статися чергова міжнародна провокація, але українські катери стають у бойовий порядок і росіяни відходять.

Росія усіляко демонструє свою присутність в Азовському морі. Але Кремль має пам’ятати: Україна готова відповісти.

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