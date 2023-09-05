Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Президент доручив усіх обласних військкомів звільнити, але не вони одні зав’язані у ланцюгу. У військово-лікарських комісіях теж треба наводити лад. На останньому засіданні РНБО це була тема номер один. Обіцяють назвати імена всіх причетних до корупційних схем, а також тих, хто отримав фіктивні довідки про непридатність до служби і хто на підставі їх поїхав за кордон.

Перевірки зчинили галас, стала очевидною нагальність стратегічно змінювати систему загалом і позбуватися ручного режиму. А ще пам’ятати, що винні не лише військкоми і лікарі, а ті, хто носив хабарі і тікав від совісті.

Усе почалося з колишнього військкома Одещини Борисова, він потрапив під приціл журналістів Української правди, а потім і ДБР. Зрештою його запідозрили в незаконному збагаченні на 188 млн. Елітне майно записував на родину. Нині він у СІЗО і від співпраці відмовляється.

– Зараз ДБР активно працює з НАЗК, і нещодавно директор ДБР наголосив, що бюро співпрацює зі службою зовнішньої розвідки, щоб вони допомогли довести, що те майно за кордоном дійсно належить родині, – каже радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Після цього розпочалася хвиля перевірок. Сотні обшуків у центрах комплектування та лікарських комісіях по всій країні. Тисячі медичних справ опинилися під сумнівом через корупцію.

ДБР, СБУ, Нацполіція та прокуратура щодня повідомляють про нові викриття корупційних схем, до яких причетні працівники ТЦК, військово-лікарських комісій, численні посередники та самі ухилянти. Від 1 до 10 тис. доларів беруть за послуги з ухиляння від військової служби. Та кожен викритий випадок обіцяють розслідувати і доводити в суді. Від найвищого до найдрібнішого учасника.

На Київщині підозру отримала очільниця однієї з ВЛК. Вона давала липові довідки про непридатність. Раніше очільникам кількох ВЛК у самій столиці теж оголосили про підозри. А ще раніше військкома Голосіївського району упіймали на корупційній схемі.

На Чернігівщині очільниця одного з міських ЦНАПів зі спільниками допомагали ухилянтам отримати дозволи на виїзд за кордон. Заробили в умовах повномасштабної війни майже 4 млн грн.

2,5 тис. просив поліцейський із Хмельниччини з уже мобілізованого чоловіка. Обіцяв вирішати питання.

Загалом за підсумками численних перевірок порушено 112 кримінальних проваджень. 15 обвинувальних актів уже в суді. Кожна історія досліджується, аби викрити весь ланцюг і всіх учасників.

– У цих кримінальних провадженнях навіть за фактом підозри буде проводитися й надалі досудове розслідування, щоб встановити весь ланцюг: від замовника до безпосереднього виконавця, який ставив підпис, – розповідає радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Корупція та перевищення повноважень під час війни обурює українців. Бо виходить, одним дають путівки на фронт, іншим – за кордон. Тож ще місяць тому за результатами перевірок президент доручив звільнити всіх обласних військкомів.

– Цинізм всюди однаковий: незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон, – заявив президент України Володимир Зеленський.

Водночас правоохоронці нагадують, за хабар відповідальний не лише той, хто бере, а й той, хто дає. За це загрожує 4 роки. Тож якщо доведуть, що військовозобов’язаного списали за гроші, відповідатиме й ухилянт. На цю тему говорили й під час останнього засідання РНБО.

– Майже у 90 випадках був один і той самий діагноз – вони записували на автоматі. Усе це буде перевірене. Якщо доводить відповідний орган, що був скоєний відповідний злочин, то всі прізвища, ім’я, по батькові всіх цих лікарів будуть відомі, із прізвищами тих, хто отримав від них таку допомогу, – секретар РНБО Олексій Данілов.

Влада обіцяє, якщо доведуть злочин ухилянтів, які незаконно виїхали, їх екстрадують. Однак експерти переконані, що це малоймовірно. Тих, хто в Україні ж, справді, можна повторно перевірити. Стратегічно покращить ситуацію лише єдина цифрова система, де будуть підтягуватися дані з усіх ТЦК, ВЛК та лікарень. І можна буде побачити стан здоров’я людини протягом життя. Однак це займе навіть не кілька місяців.

– Поки не буде цієї інтегрованої автоматизованої системи, яка дає можливість це відстежити, допоки будуть такі речі, тому що корупція зазвичай там, де є ручний режим, наприклад, можна взяти особову справу і взагалі заховати. Іншим можна виписати довідки про стан здоров’я і непридатність, – каже адвокат Дмитро Йовдій.

Водночас у Міноборони, яке і взялося вирішити проблему цифровізації, запевняють, що все буде значно швидше. Можливо, навіть цієї осені.

– Я думаю, ми на осінь вийдемо у підхід щодо цифровізації. Обмін даних буде зі всіма відомствами, які тримають реєстри. Це МЗС з Мін’юстом, МВС, Прикордонною службою, Мінсоцполітики, – сказав вже ексміністр оборони України Олексій Резніков.

Щоб відновити довіру до ТЦК, на переконання юристів, окрім цифровізації, треба розпочати нарешті кампанію із заохочення до служби, припинити застосування сили до військовозобов’язаних. Але й українцям варто зрозуміти – країни не буде, якщо її не захистити, російська ІПСО теж розкручує цю тему. А служба під час війни – це не вибір, а почесний обов’язок.

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