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Масштабні повені у Сербії: затопило 300 будинків і 13 мостів, є загиблий

У Сербії – масштабні повені. У країні оголосили режим надзвичайної ситуації.

Через рясні дощі – розлилися річки. Найбільше постраждав центр країни. Зокрема, місто Трстенік. Там загинув 60-річний чоловік. Підтоплено 300 будинків, 13 мостів та кілька доріг.

Залило 3 тисячі гектарів полів. Синоптики найближчим часом прогнозують нові опади.

Читайте: Зламані дерева, дороги перетворилися на річки: зливи затопили п’ять областей України

Оголошено червоний, найвищий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що 7 червня у західній Україні, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській областях очікується погіршення погодних умов.

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