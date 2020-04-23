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Факти / Відео / Україна

Масштабні пожежі в Україні. Чому люди продовжують палити сміття та траву

Вже другий тиждень Україною шириться епідемія вогню. Сморід від пожеж на Житомирщині нині чути навіть у південних регіонах країни. А повітря із зони відчуження рухається на західні регіони Київщини. У Гідрометцентрі заспокоюють, що повітря у столиці хоч і брудне та смердюче, та радіація – у нормі.

Тим часом, поліція розшукує тих, хто, попри заборони, палить траву і провокує пожежі. Ще досі тліють згарища у Чорнобильській зоні і на Житомирщині, а 23 квітня знову запалало на Київщині. У Бородянському районі біля села Красний ріг згоріло одразу 2 гектара поля. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, чому пожежу у зоні відчуження не вдається загасити та хто може допомогти.

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