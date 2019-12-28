Масштабні протести через церкву, у Чорногорії заблоковані дороги

У Чорногорії масштабні протести через церкву. Днями влада країни, яка прагне позбутися впливу руського міра та її союзника Сербії, прийняла закон, за яким до чорногорської автокефальної церкви переходять у власність більшість релігійних споруд країни. Але Сербська православна церква категорично проти, адже тепер не зможе контролювати чорногорських вірян.

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Тож відучора вивели на вулиці протестувальників, у деяких містах заблоковані дороги. Та влада Чорногорії переконує – рішення ухвалено і протести не змусять відмовитися від прийнятого закону. Нагадаю, Чорногорія хоче мати власну церкву, однак має спротив більшого сусіда – Сербії. З 93 року чорногорська церква оголосила про своє відділення від Сербської православної церкви, однак всесвітнього церковного визнання ще не отримала.

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