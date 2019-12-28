Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Масштабні протести через церкву, у Чорногорії заблоковані дороги

У Чорногорії масштабні протести через церкву. Днями влада країни, яка прагне позбутися впливу руського міра та її союзника Сербії, прийняла закон, за яким до чорногорської автокефальної церкви переходять у власність більшість релігійних споруд країни. Але Сербська православна церква категорично проти, адже тепер не зможе контролювати чорногорських вірян.

Читайте: Не грайте з Країною Басків! В Іспанії сепаратисти протестують проти Євро-2020

Тож відучора вивели на вулиці протестувальників, у деяких містах заблоковані дороги. Та влада Чорногорії переконує – рішення ухвалено і протести не змусять відмовитися від прийнятого закону. Нагадаю, Чорногорія хоче мати власну церкву, однак має спротив більшого сусіда – Сербії. З 93 року чорногорська церква оголосила про своє відділення від Сербської православної церкви, однак всесвітнього церковного визнання ще не отримала.

Факти ICTV раніше писали про протести у Франції.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Франції десятки людей отруїлися на різдвяній службі
Найвеличніші костели України: де знаходяться та чим цікаві
ПЦУ двічі відслужить літургію на Різдво: 25 грудня та 7 січня
Патріарх Філарет: Я борюсь не за владу, а за незалежну Українську церкву
Верховний суд продовжив призупинення перейменування УПЦ МП
Коли відзначають день Катерини у 2019 році
Ворохту й Татаров хочуть об’єднати в ОТГ з центром Яремче – люди вийшли на протест
Костел з молотка: на Львівщині за 30 тис. грн. продали церкву Пресвятої Трійці

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка