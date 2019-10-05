Масштабний марафон у Києві: 17 тис. учасників з 60 країн

Софійська площа була переповнена людьми у спортивній формі. Попри прохолодний початок жовтня на старт 10-кілометрового забігу, що передує основному старту завтрашньому Київського марафону, вийшло кілька тисяч учасників.

Здебільшого – аматори, для яких біг – це можливість тримати себе у чудовій спортивній формі.

Десятий за ліком Київський марафон зібрав учасників з понад 60 країн. 17 тисяч учасників бігають різні дистанції. Серед бігунів є і колишні бійці АТО.

Цей забіг ще має символічну назву Ветеранська десятка, адже серед його учасників чимало колишніх бійців Східного фронту.

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Старт Київського марафону відбувається в історичному центрі. Все, як в інших світових столицях. Вперше старт та фініш на Софійській площі. Тож організатори радять утриматись від поїздок на авто в центр Києва.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом.

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