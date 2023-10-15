Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Масштабний наступ на Авдіївку, а Пентагон збирає сили на.. | Новини Факти ICTV за 15.10.2023
– Окупанти кинули сили на штурм Авдіївки – чи вдасться захопити місто
– Лиман, Мелітополь, Куп’янськ: що відбувається на важливих ділянках фронту
– У Херсоні пролунав потужний вибух: що відомо
– Миколаївські волонтери вивозять людей із Херсонщини
– Коридор із Сектора Гази: чи домовляться країни про евакуацію людей
– США відправляють другий авіаносець до узбережжя Ізраїлю: ситуація загострюється?
– Парламентські вибори в Польщі – що може змінитись для України
– Служіння Богові та народу України: як відбувся третій випуск військових капеланів
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