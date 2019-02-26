Математична олімпіада в Бухаресті: які медалі привезли українські школярі

Три срібні та 5 бронзових медалей привезли 11 українських школярів з престижної математичної олімпіади в Бухаресті. Аби справитися із завданням, потрібні значно ширші за шкільну програму знання та певна математична ерудиція, кажуть юні призери.

Боротьба інтелектів була нелегкою – у математичному турнірі змагалися майже 130 школярів з 22-х країн світу. У двох турах діти мали розв’язати по 3 задачі за 4,5 години.

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Батьки пишаються здобутками своїх дітей. Але кажуть – за успіхами стоїть важка щоденна праця.

На престижний математичний турнір школярі потрапили завдяки президентському фонду Леоніда Кучми Україна, що постійно підтримує обдарованих дітей і молодь, які отримують звання кращих математиків Європи і світу.

До слова, пивне морозиво і здоровий фаст-фуд: переможці фонду Бориса Колеснікова.

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