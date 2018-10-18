Математики, IT-фахівці, аналітики: набір у Big Data School

Світ великих об’ємів інформації поглинає. Але спеціалістів, що здатні проаналізувати великі масиви даних – не так і багато. Тож компанія Київстар вирішила створити власну школу з підготовки професіоналів у даній галузі і вже вкотре відкриває набір у Big Data School.

Талановиті математики, IT-фахівці, аналітики – мають можливість пройти безкоштовний курс навчання у кращих менторів-практиків та застосувати унікальні знання і навички для роботи з великими об’ємами інформації.

Отриманні знання студенти відразу можуть використати на практиці, адже попит на обробку великих даних доволі великий і в світі, і в Україні.

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Цьогоріч кількість студентів було вирішено збільшити, адже два попередніх набори показали великий інтерес з боку потенційних претендентів – на сайт школи було подано понад 2600 заявок. Представники мобільного оператора акцентують увагу на тому, що за проектами з використанням Big Data майбутнє, тож в компанії будуть і надалі розвивати цей напрямок – створювати все більше нових продуктів для клієнтів та реалізовувати освітні проекти, що спрямовані на розвиток українського бізнесу та економіки в цілому.

До слова, стипендіальна програма Завтра UA: як взяти участь і приз.

Опубліковано Жовтень, 18 в 19:13



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