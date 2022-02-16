Матиме руйнівні наслідки: Україна звернулася до генсека ООН через загрозу “визнання Д/ЛНР”

У зв’язку з ворожими діями Росії Україна продовжує звертатися до різних міжнародних організацій.

Так, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав звернення генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішу та державам-членам ООН. Кислиця попередив про можливі наслідки ініціативи російської Держдуми “визнати” так звані “ДНР/ЛНР”.

Якщо її схвалить президент Росії Володимир Путін, це означатиме свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, “визнання” Москвою псевдодержавних утворень на Донбасі не матиме жодних правових наслідків. Водночас це може спричинити руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та світової архітектури безпеки. Про це нагадав у своєму зверненні до ООН і Сергій Кислиця.

Тим часом Державна служба України з надзвичайних ситуацій звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи НАТО по допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій “різного характеру”.

У списку з близько 80 найменувань – 55 польових таборів із автономним джерелом живлення для проживання 250-300 осіб, 25 машин для перевезення питної води, а також пікапи та позашляховики, бульдозери, екскаватори, автокрани, спецмашини хімічної розвідки, пересувні лабораторії та надувні човни з двигуном.

Ще у списку – десятки тисяч протигазів і захисних костюмів.

Як напередодні зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, в Альянсі наразі не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.