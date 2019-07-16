Мажоритарники від Європейської Солідарності: хто вони та що обіцяють

Факти ICTV продовжують розповідати про тих, хто йде на парламентські вибори по мажоритарним округам. На черзі кандидати від партії п’ятого президента України Петра Порошенка Європейська Солідарність.

Чимало з них справжні герої, які не на словах а на ділі довели і стійкість своїх переконань і патріотизм. Вони знають – як бути вірними національному гімнові України, у м’яко кажучи, некомфортних умовах.

Полковникові Юлію Мамчуру вдалося вивезти з окупованого Криму півсотні літаків МіГ-29. І вже як народний депутат він доклав зусиль аби створити дві авіабригади і розселити їх з Миколаєва на Волинь і Житомирщину.

Також, як народний депутат, Юлій Мамчур домагався підвищення зарплат нашим армійцям і будівництва для них житла. Нині йде як мажоритарник по 93 округу на Київщині. Він хоче розвивати туризм у Переяславі та Ржищеві, відновити дорогу до Кагарлика, ремонтувати лікарню у Богуславі.

Сергій Танасов з Миколаєва – один з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Після шквалу російських градів Танасов чітко усвідомлює: він не хоче путінського реваншу. Тому балотується у парламент по 131 виборчому округу Миколаєва.

Він вже 4 роки депутат міської ради, донедавна 3 роки очолював Березанську райдержадміністрацію. Добре знає, що одна з головних місцевих проблем – відсутність доріг.

Читайте: Артист, футболіст і металург: кандидати-мажоритарники від Слуги народу

Збирається відстоювати гідні умови життя і активіст Євромайдану і воїн АТО другого призову Валерій Прозапас. Для нього, як і для Мамчура і Танасова, євроінтеграція – не порожнє слово, а мета його політичної діяльності.

Валерій Прозапас вважає: Запоріжжя заслуговує більшого розвитку, інфраструктура потребує оновлення. Особливо мости через Дніпро.

Не воював на фронті, але зарекомендував себе як справжній боєць фронту інформаційного – захисник мови, української культури і європейського вибору Микола Княжицький. Голова парламентського комітету з питань культури і духовності один із авторів законів про мову, про підтримку вітчизняного кіно й низки інших важливих документів. А ще він послідовний євроінтегратор.

Княжицький балотується від партії Європейська Солідарність у Львові по рідному 116 округу. Він прагне оновити інфраструктуру міста, щоб комфортно було не лише туристам, а й жителям міста.

До слова, Факти ICTV показали список кандидатів у народні депутати 2019 на мажоритарних округах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.