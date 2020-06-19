McDonalds в Україні: усе про скандал із “меню російською” та реакції українців

Під мовною атакою опинилася компанія McDonalds. Одіозний блогер, який кілька років тому втік з України, раптом обурився, начебто з терміналів самообслуговування зникла російська мова.

Налаштовані проросійськи українці намагалися за політизувати тему – начебто права російськомовних українців порушуються. Насправді, українська була завжди основною мовою обслуговування в McDonalds. Та працівники готові перейти і на російську мову, якщо їх про це попросять.

Проросійський напад спричинив супротив українців. Компанію масово підтримали у соцмережах з хештегом #дякуюзамову. А ті, хто давно не відвідував ресторани, потяглися за смачненьким на знак підтримки.

Подякувати McDonalds можна не лише за мову. Компанія входить у сотню найбільших платників податків України. Це 10 тис. офіційно влаштованих працівників по всій країні, і жодний з них не був скорочений за період коронавірусної пандемії. За 23 роки роботи в Україні компанія інвестувала 7,5 млрд грн.

Та бренд відомий не лише добрими справами, а передусім, смачним і простим меню з головними інгредієнтами українського виробництва.

Мовний закон в Україні

25 квітня 2019 року, Верховна Рада ухвалила у цілому закон про українську мову № 5670-д. За нього проголосувало 278 народних депутатів.

Закон про мову передбачає обов’язкове використання української мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя.

Штрафи від 3400 грн до 10 200 грн

Закон передбачає штрафи за порушення положень закону, проте норми про адміністративну відповідальність почнуть діяти через три роки.

Сфера обслуговування працюватиме на українській мові. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливе іншою мовою.

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