Меблі для тварин і м’які іграшки. Який бізнес відкрили переможці конкурсу Донецький куркуль

Хобі можна перетворити у справу свого життя. У цьому впевнені маріупольчанки, які змогли побудувати успішний виробничий бізнес зі своїх захоплень.

Справжній рай для котів. Ігрові комплекси, спортивні містечка, лежанки і точильні для кігтів. Галина Ясенева вже понад 10 років виготовляє меблі для тварин.

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Почала з будиночків для своїх вихованців, потім посипалися замовлення від друзів і знайомих. Після цього з’явився перший верстат і виникла ідея створити бізнес. Галина взяла участь у конкурсі з підтримки малого бізнесу Український донецький куркуль.

У конкурсі Галина перемогла й отримала для розвитку бізнесу 500 тис. грн. Нині це повноцінний виробничий цех, усі меблі – ексклюзивна розробка, це своєрідний модульний конструктор. Для його складання не потрібно інструментів, впорається з цим навіть дитина.

Нині тут виготовляють не лише меблі для котів, а й сувеніри для спеціалізованих виставок. Товари Галини дуже популярні в країнах Європи, Азії та Америки.

Ще одна переможниця Донецького куркуля – 23-річна Руслана Щербина. Її майстерня з виготовлення м’яких іграшок працює вже понад рік.

У майстерні працюють чотири швачки, вони ж розробляють моделі іграшок. Ставка не лише на оригінальний дизайн, головне, аби вироби були безпечні для дітей.

Руслана продає свої іграшки здебільшого через інтернет, але мріє відкрити свій фірмовий магазин.

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