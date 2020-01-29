Меблі на замовлення: як не потрапити на шахраїв

Кількасот ошуканих, понад 2 млн грн видурених грошей. Так працювали інтернет-шахраї, начебто пропонували меблі на замовлення. Ціни привабливі, телефони робочі, є сайт, сторінка у соцмережі. Просили передплату – але так роблять чимало компаній.

От тільки в цій – ніхто меблі робити не збирався. Брали гроші і телефон замовкав.

Інтернет шахраї вдосконалюються і вкладають більше коштів у сайти-обманки, щоби більше людей повірили. Однак є кілька підказок. Адресна стрічка сайту має починатися із замочка. Це означає – він захищений. На сайті мають бути контакти і реальна адреса, на яку треба приїхати і пересвідчитися, що це не шахраї.

А відгуки варто читати не лише на цьому сайті, а й у соцмережах. Найпростіше – запитати в пошуковика.

Факти ICTV раніше писали про те, як у Миколаєві шахраї обдурили міськраду.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.