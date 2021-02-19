Медсестра, військовий та підліток: історії героїв Революції Гідності
З 18 до 20 лютого 2014 року – найкривавіший етап Революції гідності. У ці дні загинуло близько сотні людей. Згодом від травм померло ще з кілька десятків активістів. Їх назвали Небесною сотнею. У ці дні ми вшановуємо пам’ять убитих. Крім тих, хто віддав життя за свободу, є ще десятки тисяч українців, що були змушені звикати до життя у країні, де розпочалася війна. Хтось став волонтером, хтось вирушив добровольцем на Схід.
Віктор і Тамара Швеці часто приїжджали на барикади на Майдані зі столичного передмістя. Привозили активістам теплий одяг, їжу. 18 лютого 2014 року для них був звичайним днем. Чоловік у гаражі ремонтував авто, а жінка готувала обід. Аж раптом страшні кадри з телевізора.
– Я кажу, Вітя! Там людей вбивають на Майдані, а ми вдома сидимо. Він мовчки пообідав, одягся і так став переді мною. Я кажу Ти куди, я з тобою! – Ти залишишся дома! Але дуже суворо відповів і поїхав, – розповіла Тамара Швець.
Як кадровий військовий, Віктор розумів – Майдан уже перестав бути мирним. Лише надвечір він знову зателефонував дружині.
– Я у нього тричі запитала: Вітя ти де? Що ти робиш? Він мені дуже спокійно відповів: Все добре. Я кажу, що ти не можеш сказати? А він: Тут дуже шумно і повісив слухавку, – зазначила Тамара Швець.
Ці слова були останні, які Тамара почула від чоловіка. У ніч проти 19 лютого Віктор Швець загинув під обстрілом силовиків.
Роковини смерті Небесної Сотні
21 листопада 2013 року в Україні розпочалась Революція Гідності, яка тривала 94 дні. Ця революція стала найкривавішою в історії незалежної України. Першу смерть зафіксували 22 грудня 2013 року, один з майданівців помер в результаті побиття правоохоронцями. Ще троє учасників революції загинули у січні під час зіткнень на вулиці Грушевського.
Найкривавіші бої розпочалися саме 18 лютого 2014 року, коли протестувальників почали розстрілювали зі зброї.
До списку Небесної Сотні занесені імена 105 українців.