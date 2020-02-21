Медцентр з евакуйованими у Нових Санжарах охороняють понад 400 силовиків

Після погроз місцевих підпалити вночі санаторій, медцентр взяли у кільце 320 нацгвардійців, 70 поліцейських та 16 рятувальників. Влада і в Нових Санжарах і в Києві намагається пояснити, що люди привезені з Китаю, не хворі, і жодної загрози для довколишніх не несуть.

Ще 13 українців знаходяться на карантині в російському Брянську. Вони їхали в потязі Київ-Москва, у якому прикордонники виявили китаянку з високою температурою. Її забрали в інфекційну лікарню, а всіх пасажирів вагона відправили на обсервацію. Про повідомили урядовці під час спецбрифінгу. Деталі у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, про реакцію новосанжарців на приїзд евакуйованих із Китаю до їхнього санаторію пишуть усі світові видання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.