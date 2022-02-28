Медведєв запропонував смертну кару в Росії – ситуація в РФ
Медвєдєв запропонував ввести в Росії смертну кару. Роскомнагляд блокує роботу Twitter та Facebook. ЗМІ, які вживають слово війна – закривають.
Російська влада боїться, що громадяни дізнаються правду про військові злочини Кремля в Україні. Почалася жорстка воєнна цензура.
Пропагандистські замовні меседжі публікують відомі TikTokери, селебріті, військового експерта з себе вдає кожен відомий російський фрік, навіть Басков.
Путін створює віртуальну реальність для росіян. Але вона настільки неправдоподібна, що з кожної годиною війни запитань більше, ніж відповідей. І кожне з цих запитань – гучніше, ніж кремлівська пропаганда.
2022-02-28
Теги: Пропаганда Росії, Росія