Медведєв запропонував смертну кару в Росії – ситуація в РФ

Медвєдєв запропонував ввести в Росії смертну кару. Роскомнагляд блокує роботу Twitter та Facebook. ЗМІ, які вживають слово війна – закривають.

Російська влада боїться, що громадяни дізнаються правду про військові злочини Кремля в Україні. Почалася жорстка воєнна цензура.

Пропагандистські замовні меседжі публікують відомі TikTokери, селебріті, військового експерта з себе вдає кожен відомий російський фрік, навіть Басков.

Путін створює віртуальну реальність для росіян. Але вона настільки неправдоподібна, що з кожної годиною війни запитань більше, ніж відповідей. І кожне з цих запитань – гучніше, ніж кремлівська пропаганда.

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