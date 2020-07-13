Медична реформа 2020: як сімейний лікар з Черкащини заробляє 75 тис. грн на місяць

Сімейний лікар із Христинівки Роман Дяченко – один із перших в Україні, хто медичну реформу повернув собі на прибуток. Майже два роки тому, залишивши державну амбулаторію сімейної медицини, чоловік відкрив власний кабінет.

Для цього він взяв кредит на меблі, обладнання і уклав договір з Національною службою здоров’я, а усіх своїх пацієнтів лікує за державні кошти.

Гроші, отримані від підписаних декларацій, лікар витрачає на погашення комунальних послуг, податки, аналізи пацієнтів за гарантованим пакетом, закуповує розхідні матеріали і має зарплату 75 тис. грн.

У Романа підписано 2 тисячі декларацій. Хоча спочатку люди з острахом сприймали назву “приватний сімейний лікар”. Проте тепер чоловік працює цілодобово і на відміну від державних фахівців намагається підлаштовувати графік під потреби своїх пацієнтів.

Лікар упевнений, що його успішна практика спонукатиме медиків у різних регіонах не боятися працювати за новими стандартами.

З іншого боку, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляє, що аудит, проведений МОЗ, показав, що медична реформа зовсім не адаптована до українських реалій.

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